2019-12-06T14:33:29+03:00
Происшествия

Сцену ГКЗ «Башкортостан» залило водой перед выступлением Юрия Шевчука

Сотрудник концертного зала открыл не ту задвижку [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 6 декабря, за день до выступления Юрия Шевчука залило сцену «ГКЗ» Башкортостан. Об этом сообщили в МЧС республики.

Как пояснили в аварийном ведомстве, в концертном зале проходила внеплановая проверка в связи с проведением новогодних и рождественских праздников. В ходе работы сотрудник, обслуживающий системы противопожарной защиты здания, ошибочно открыл задвижку, из-за чего прямо на сценическую коробку полилась вода.

– Запуск систем противопожарной защиты объекта производят только представители объекта. Сотрудники МЧС России производят контроль, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Концерт «Акустика» фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука запланирован на завтра, 7 декабря. К этому времени работники ГКЗ должны привести сцену в порядок.

В ГКЗ "Башкортостан" перед концертом Юрия Шевчука сработала противопожарная система // 6.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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