2019-12-06T13:45:16+03:00
Происшествия

24-летний житель Башкирии продавал порно с детьми

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дело обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существуДело обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу
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В Башкирии 24-летний парень продавал порнографические материалы с изображением несовершеннолетних. В скором времени он предстанет перед судом.

Чишминский межрайонный отдел СК Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Давлекановского района. Он обвиняется в изготовлении и обороте материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Следствие выяснило, что в январе 2019 года обвиняемый установил на свой компьютер файлообменник с возможностью обмена материалов между участниками пиринговой сети. Туда он загрузил видеозаписи порнографического характера с детьми. Парень надеялся заработать, предоставляя за деньги доступ к хранилищу.

– В последующем обвиняемый предоставил общий доступ к загруженным файлам другим участникам этой сети, продолжая хранить их на своем компьютере, тем самым распространил видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних неограниченному количеству пользователей сети, – пояснили в пресс-службе СК Башкирии.

Личность обвиняемого удалось установить благодаря совместной работе следователей и сотрудников МВД. На допросе он признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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