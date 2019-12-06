Многодетная семья из Уфы участвует в конкурсе Андрея Малахова
Евгения и Павел Машко стали героями спецвыпуска популярного ток-шоу
фото: скриншот программы "Прямой эфир"
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Программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» проводит конкурс на звание лучшей многодетной семьи России. Участниками спецвыпуска популярного ток-шоу стало семейство из Уфы, в котором предприниматель Павел Машко и его супруга Евгения воспитывают шестерых детей: пять мальчиков и одну девочку.
В состязании, помимо Машко, участвуют еще девять семей: Сыропятовы, Падиаровы, Морозовы, Бабаевы, Рябиковы, Перовы, Белоусовы, Ступаковы и Глушенковы.
Отдать свой голос за ту или иную семью можно на сайте телеканала «Россия 1».
ИСТОЧНИК KP.RU