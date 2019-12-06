2019-12-06T12:32:56+03:00
Общество

В Башкирии во время гастролей без вести пропал звукооператор популярного певца

Артур Габузов исчез в Чишмах, когда пошел перед концертом за флешкой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagramфото: Instagram
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Популярный певец из Татарстана Ришат Тухватуллин объявил о пропаже своего звукооператора в Башкирии. Артист попросил помощи у местных жителей в Instagram-аккаунте.

В издании «Реальное время» со ссылкой на Тухватуллина сообщили, что Артур Гобузов бесследно исчез вчера вечером, 5 декабря, в городе Чишмы. Он не вернулся после того как пошел за флешкой перед концертом. Команда артиста уже обратилась в полицию. Сам Ришат попросил помощи у поклонников. Пропавший звукооператор был одет в синие джинсы и черную куртку.

фото: Instagram

фото: Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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