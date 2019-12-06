Уфимцев удивил невозмутимый инспектор ГИБДД, взобравшийся на строительные леса

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-06T11:59:56+03:00

Пользователи соцсетей теряются в догадках относительно того, зачем полицейский забрался на пристрой

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В социальных сетях становится мемом фотография, на которой изображен невозмутимый инспектор ГИБДД, стоящий на строительных лесах в центре Уфы. Снимок сделал местный житель на участке рядом с пересечением улиц Заки Валиди и Цюрупы. По какой причине инспектор решил взобраться на пристрой, пока остается загадкой.

Разумеется, забавная фотография уже стала поводом для шуток пользователей. Инспектора на лесах уже назвали и новым видом видеокамеры, и регулировщиком светофора, и человеком пауком. Корреспондент «КП-Уфа» направил запрос в пресс-службу дорожной полиции, чтобы узнать, зачем на самом деле сотрудник ДПС оказался в столь неожиданном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU