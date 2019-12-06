«Включай уже!»: Хабиров поторопил мэра Уфы с запуском новогодней иллюминации

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-06T10:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью, 6 декабря, в Уфе провели тестовый запуск новогодней иллюминации. Для этого была выбрана площадь на Горсовете. Снимками с пробного испытания подсветки поделился глава Башкирии Радий Хабиров.

– Посмотрите, как неплохо вписалась итальянская подсветка в уфимский пейзаж. Давай, Ульфат Мансурович, включай уже! И на Советской площади, и на Конгресс-холле «Торатау» тоже… Уже прямо очень нужно новогоднее настроение! – написал на своих страницах в соцсети Хабиров.

Напомним, о том, что Уфа будет украшена иллюминацией от известной итальянской фирмы Festi Group, руководитель республики рассказал в первый день зимы. Тогда он добавил, что за подсветку заплатит «одно из крупных предприятий республики». Световые инсталляции должны появиться на площади Салавата Юлаева, на улице Ленина, в одноименном парке и на площади, а также перед дворцом Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU