Власти Башкирии сообщили, когда вступит в силу ограничение на продажу алкоголя в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-06T10:18:33+03:00

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Парламент Башкирии провел предварительное рассмотрение законопроекта об ограничении алкоголя в новогодние праздники. Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов. Он напомнил, что предполагается запрет продажи спиртного 3 января и ограничение времени реализации алкоголя в период с 4 по 6 января. При этом мера не коснется кафе, ресторанов и баров. Ишмухаметов привел данные судебно-медицинских экспертиз, согласно которым в России за 10 дней новогодних праздников из-за злоупотребления алкоголем погибает 23 тысячи человек.

В Башкирии в первые три дня января основной причиной смерти становится отравление алкоголем, а с 5 по 7 число фиксируется максимальное число алкогольных психозов, приводящих к росту преступности. Республика занимает первое место среди всех субъектов России по количеству «пьяных» преступлений. Собственно, печальная статистика стала одной из основных причин ограничения продажи алкоголя. По словам Ишмухаметова, запрет поддерживают 90% жителей региона в соцсетях.

Скепсис по поводу ограничений выразил депутат Курултая от ЛДПР Дмитрий Иванов: «Одно дело, когда человек употребляет одну бутылку, другое - когда у него будут стоять запасы, которые могут привести к более серьезным последствиям». Он также добавил, что законопроект может привести к распространению контрафакта «в промышленных масштабах».

Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что после всех экспертиз и согласований законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 19 декабря. После публикации он вступит в силу уже 29 числа. Он также добавил, что праздничные дни необходимо «насытить спортивными и культурно-массовыми мероприятиями» – и в первую очередь это касается райцентров: «В Уфе, Стерлитамаке рост числа несчастных случаев и правонарушений в новогодние каникулы из-за чрезмерного потребления алкоголя не столь высок, как в малых городах и селах».

ИСТОЧНИК KP.RU