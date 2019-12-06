Во встречном ДТП в Башкирии пострадали три человека
Накануне утром, 6 декабря, в Белебеевском районе Башкирии произошло встречное ДТП с двумя легковушками. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД республики.
На пятом километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись «Лада Ларкус», за рулем которой сидел 52-летний местный житель, и встречная Skoda Octavia под управлением белебеевца.
Лобовой удар привел к тому, что иномарка вылетела за пределы дороги. Тем не менее в ее салоне никто не пострадал, а вот в отечественном универсале травмы получили сразу три пассажира – коллеги водителя, работающее на одном из стройпредприятий Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU