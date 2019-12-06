Радий Хабиров потерял позиции в рейтинге губернаторов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-06T08:56:51+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров потерял позиции в медиарейтинге губернаторов. Итоги ноября подвела аналитическая компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом СМИ и соцсетей.

Руководитель республики опустился в списке глав регионов по России на четыре позиции и занял седьмую строчку. Его опередили Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Андрей Воробьев (Московская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Рамзан Кадыров (Чечня). В рейтинге ПФО по итогам октября Хабиров был на первом месте по упоминаемости в СМИ. В ноябре он уступил первенство главе Нижегородской области.

Позиции в ТОП-10 губернаторов Хабиров занял благодаря своим заявлениям об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники. Также СМИ растиражировали его критические высказывания в отношении жителей Уфы, которые выступали против создания хосписа. Помимо этого, главу Башкирии упоминали в связи с ситуацией, связанной со строительством дельфинария.

ИСТОЧНИК KP.RU