Один погиб, трое пострадали: в Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с междугородним автобусом

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-06T08:22:52+03:00

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В пресс-службе ГИБДД Башкирии обнародовали уточненные данные о последствиях смертельного ДТП с междугородним микроавтобусом, которое произошло вчера днем, 5 декабря. Дорожные полицейские сообщили, что в результате аварии в машине «скорой» погиб 46-летний водитель Chery Tiggo. Его 48-летняя пассажирка сейчас находится в больнице с серьезными травмами. Помощь медиков также понадобилась 61-летнему шоферу и пассажиру Ford Transit.

Напомним, смертельная авария случилась на Западном обходе Уфы. Столкнулись встречные легковушка Chery Tiggo и микроавтобус Ford Transit. Пассажирская машина, предположительно принадлежащая «Башавтотрансу», ехала по маршруту Уфа-Благовещенск. В салоне находилось всего два пассажира. В настоящий момент ГИБДД Башкирии устанавливают виновника аварии и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU