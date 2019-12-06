2019-12-06T06:47:36+03:00
Общество

В Уфе близняшки родили сыновей с разницей всего в несколько часов

Врачи роддома удивились, что связь близнецов действительно существует
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Госкомюст РБФото: Госкомюст РБ
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел на днях в одном из уфимских роддомов: туда поступили молодые женщины-близняшки, Гульнур и Гульназ, которые готовились к появлению на свет своих вторых сыновей. Как рассказали в пресс-службе Госкомюста Башкирии, медики оценили таинственную связь близнецов – ведь роды начались не только в один день, но и в один час. Молодые мамочки как могли поддерживали друг друга, и скоро у них родились очаровательные мальчики, Анвар и Александр, с разницей всего в несколько часов.

Вчера, 5 декабря, начальник Калининского ЗАГСа вручила счастливым мамам свидетельства о рождении малышей с пожеланиями здоровья, любви, дружбы, мира и согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры рассказали о поисках пропавших в Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали три человека
Радий Хабиров потерял позиции в рейтинге губернаторов
Один погиб, трое пострадали: в Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с междугородним автобусом
«Несколько раз колол погнутой иглой»: уфимка пожаловалась на грубое отношение врача скорой помощи к ее больному ребенку
Мама малыша из Башкирии, которому собирали 45 миллионов на борьбу с СМА, рассказала о первых результатах лечения
Под Уфой в заброшенном саду нашли обмороженный труп
«Мне стыдно за многое»: СМИ рассказали о "предсмертном письме" вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова
В Башкирии в пожаре погибла женщина, рядом нашли обгоревшего пострадавшего
«Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков уступил «Металлургу»
Молодым мамам из Башкирии предложат новую работу
В Пермском крае по вине водителя из Уфы погибли четыре человека
Более 900 жителей деревень Башкирии на протяжении трех лет не могут доехать до Уфы и райцентра
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Жительнице Башкирии семь лет не выплачивали компенсацию за погибшего в армии сына
«Водитель скончался, пассажирка в тяжелом состоянии»: подробности ДТП в Уфе с пассажирским автобусом
Лучший Новый год – дома!
В Уфе трехлетняя девочка надела кольцо и едва не лишилась пальца
На подъезде к Уфе в аварию попал междугородний автобус с пассажирами
В Уфе начались публичные слушания по проекту городского бюджета
Парламент Башкирии введет новые штрафы для автомобилистов
«Никто не гарантирует того, что будет завтра»: стало известно состояние пострадавших в пожаре в уфимском депо
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды
В Башкирии поставили первую пиксельную елку
Отключения, уголовные дела и испорченная кредитная история – что грозит должникам БашРТС?
Московская «Гранель» хочет застроить в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»