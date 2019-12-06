В Уфе близняшки родили сыновей с разницей всего в несколько часов
Необычный случай произошел на днях в одном из уфимских роддомов: туда поступили молодые женщины-близняшки, Гульнур и Гульназ, которые готовились к появлению на свет своих вторых сыновей. Как рассказали в пресс-службе Госкомюста Башкирии, медики оценили таинственную связь близнецов – ведь роды начались не только в один день, но и в один час. Молодые мамочки как могли поддерживали друг друга, и скоро у них родились очаровательные мальчики, Анвар и Александр, с разницей всего в несколько часов.
Вчера, 5 декабря, начальник Калининского ЗАГСа вручила счастливым мамам свидетельства о рождении малышей с пожеланиями здоровья, любви, дружбы, мира и согласия.
ИСТОЧНИК KP.RU