«Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков уступил «Металлургу»
5 декабря уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов уступил «Металлургу».
Подопечные Николая Цулыгина выходили на лед явно не в самом лучшем составе. Во-первых, в списке травмированных игроков до Нового года находятся Теему Хартикайнен и Петр Хохряков. Во-вторых, капитан команды Григорий Панин в прошлой игре против «Трактора» получил дисквалификацию на две игры. Вишенкой на печальном торте для уфимских болельщиков стало отсутствие лучшего снайпера команды и КХЛ Никиты Сошникова – форвард получил повреждение в прошлой игре.
В первом периоде счет открыл Александр Кадейкин, который получил передачу от Дмитрия Кугрышева. Гости сравняли счет через 20 минут – Юху Метсолу обыграл Николай Кулемин.
Игра в основное время так и не позволила выявить победителя. Матч перерос в серию буллитов. Здесь сильнее оказались игроки «Металлурга». Решающую шайбу забросил Андрей Локтионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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