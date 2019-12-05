«Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков уступил «Металлургу»

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-05T20:15:52+03:00

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5 декабря уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов уступил «Металлургу».

Подопечные Николая Цулыгина выходили на лед явно не в самом лучшем составе. Во-первых, в списке травмированных игроков до Нового года находятся Теему Хартикайнен и Петр Хохряков. Во-вторых, капитан команды Григорий Панин в прошлой игре против «Трактора» получил дисквалификацию на две игры. Вишенкой на печальном торте для уфимских болельщиков стало отсутствие лучшего снайпера команды и КХЛ Никиты Сошникова – форвард получил повреждение в прошлой игре.

В первом периоде счет открыл Александр Кадейкин, который получил передачу от Дмитрия Кугрышева. Гости сравняли счет через 20 минут – Юху Метсолу обыграл Николай Кулемин.

Игра в основное время так и не позволила выявить победителя. Матч перерос в серию буллитов. Здесь сильнее оказались игроки «Металлурга». Решающую шайбу забросил Андрей Локтионов.

ИСТОЧНИК KP.RU