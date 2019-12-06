Под Уфой в заброшенном саду нашли обмороженный труп

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-06T07:00:37+03:00

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В Уфимском районе на территории заброшенного садового участка обнаружили труп мужчины. Страшная находка была сделана жителем СНТ «Рябина». Он сразу же вызвал полицейских.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. При беглом осмотре правоохранители не заметили на теле погибшего видимых повреждений. По всей видимости, он мог замерзнуть до смерти. По предварительной оценке, мертвец пролежал на участке около четырех дней. Для точного установления причины смерти труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские выяснили личность несчастного. Им оказался 56-летний уфимец. Известно, что он проживал в микрорайоне Сипайлово и формально был безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU