2019-12-06T07:00:37+03:00
Происшествия

Под Уфой в заброшенном саду нашли обмороженный труп

Мертвый мужчина пролежал на участке около четырех дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Труп обнаружили в заброшенном садуТруп обнаружили в заброшенном садуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Уфимском районе на территории заброшенного садового участка обнаружили труп мужчины. Страшная находка была сделана жителем СНТ «Рябина». Он сразу же вызвал полицейских.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. При беглом осмотре правоохранители не заметили на теле погибшего видимых повреждений. По всей видимости, он мог замерзнуть до смерти. По предварительной оценке, мертвец пролежал на участке около четырех дней. Для точного установления причины смерти труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские выяснили личность несчастного. Им оказался 56-летний уфимец. Известно, что он проживал в микрорайоне Сипайлово и формально был безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры рассказали о поисках пропавших в Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали три человека
Радий Хабиров потерял позиции в рейтинге губернаторов
Один погиб, трое пострадали: в Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с междугородним автобусом
«Несколько раз колол погнутой иглой»: уфимка пожаловалась на грубое отношение врача скорой помощи к ее больному ребенку
Мама малыша из Башкирии, которому собирали 45 миллионов на борьбу с СМА, рассказала о первых результатах лечения
В Уфе близняшки родили сыновей с разницей всего в несколько часов
«Мне стыдно за многое»: СМИ рассказали о "предсмертном письме" вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова
В Башкирии в пожаре погибла женщина, рядом нашли обгоревшего пострадавшего
«Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков уступил «Металлургу»
Молодым мамам из Башкирии предложат новую работу
В Пермском крае по вине водителя из Уфы погибли четыре человека
Более 900 жителей деревень Башкирии на протяжении трех лет не могут доехать до Уфы и райцентра
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Жительнице Башкирии семь лет не выплачивали компенсацию за погибшего в армии сына
«Водитель скончался, пассажирка в тяжелом состоянии»: подробности ДТП в Уфе с пассажирским автобусом
Лучший Новый год – дома!
В Уфе трехлетняя девочка надела кольцо и едва не лишилась пальца
На подъезде к Уфе в аварию попал междугородний автобус с пассажирами
В Уфе начались публичные слушания по проекту городского бюджета
Парламент Башкирии введет новые штрафы для автомобилистов
«Никто не гарантирует того, что будет завтра»: стало известно состояние пострадавших в пожаре в уфимском депо
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды
В Башкирии поставили первую пиксельную елку
Отключения, уголовные дела и испорченная кредитная история – что грозит должникам БашРТС?
Московская «Гранель» хочет застроить в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»