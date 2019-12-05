2019-12-05T17:25:33+03:00
Общество

Более 900 жителей деревень Башкирии на протяжении трех лет не могут доехать до Уфы и райцентра

Людей лишили общественного транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители деревень Бураевского района лишились общественного транспортаЖители деревень Бураевского района лишились общественного транспортаФото: Евгения ГУСЕВА
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Почти тысяча жителей деревень Бураевского района Башкирии оказались отрезанными от райцентра и Уфы. Люди не могли дождаться транспортного сообщения на протяжении трех лет. О сложившейся ситуации в ряде населенных пунктов рассказали в прокуратуре республики.

Правоохранители установили, что с 2016 года в районе не осуществлялось автобусное сообщение по маршруту Бураево-Ваньшево-Минлино-Тепляки. Более 900 жителей населенных пунктов испытывали затруднения с тем, чтобы добраться на общественном транспорте до районного центра и столицы Башкирии.

– Согласно действующему законодательству, обеспечение условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района возложены на администрацию муниципального района, – пояснили в надзорном ведомстве.

Районный прокурор предъявил исковое заявление в суд о восстановлении транспортного обслуживания. Его требования было удовлетворены. В ближайшее время бремя решения проблемы ляжет на плечи местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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