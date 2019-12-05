СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-05T15:05:47+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, Николай Дроздов снова стал лицом рекламной кампании ГК «Первый Трест». Известный путешественник, который объездил весь земной шар, кто как не он знает цену домашнему уюту. Считая, что Новый год – семейный праздник, Николай Николаевич экспертно заявляет: «Лучший Новый год – дома!».

Декабрь – время предвкушения праздника, волшебства и подарков. Подарки бывают разные, но почему бы не задуматься о таком, как квартира? Пожалуй, это будет лучший подарок для вас и вашей семьи – купить квартиру до Нового года. Тем более что сейчас можно выгодно приобрести квартиру в новой очереди строительства в ЖК «Уфимский Кремль».

На сегодняшний день в секции Ж литера 22 представлен широкий выбор квартир от небольших студий до просторных 4-комнатных, площадью от 35,29 до 86,6 кв. м. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов конфигурации и метража каждого типа квартир.

Покупка квартиры на этапе котлована это не только гарантия большого выбора планировочных решений, но и выгодная покупка. По нашей аналитике разница в стоимости квадратного метра на этапах котлована и ввода в эксплуатацию составляет до 30%. – Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Проект продуман до мелочей. Современные европейские фасады, высокие потолки от 2,7 м., большие колясочные и велосипедные, 3-хуровневый подземный паркинг, современные скоростные лифты, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и консьерж сервис сделают вашу жизнь в этом доме по настоящему комфортной.

Прямо на территории жилого комплекса «Уфимский Кремль» завершается строительство многофункционального центра KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR -магазины, косметология, салоны красоты, SPA-комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама, и фитнес-центр нового поколения на 5 000 кв. м. с тремя бассейнами - всё это планируется к открытию в ближайшем будущем.

Ипотека, рассрочка, наличный расчёт, материнский капитал, жилищные сертификаты – вы можете использовать любой из перечисленных вариантов при покупке квартиры в литере 22, секция Ж.

Если для покупки квартиры мечты вы хотите использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользуйтесь нашей услугой Trade-in, и мы абсолютно бесплатно поможем вам с продажей вашей старой жилплощади.

Захотелось переехать в центр? Звоните 8 (347) 222-0-111 и менеджеры ГК «Первый Трест» с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Большим преимуществом жилого комплекса «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что вы можете увидеть проект не только на бумаге, но и лично пройтись по территории и оценить качество и уровень комфорта комплекса.

Адреса офисов продаж:

г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1,

ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая,

107 и ТЦ «Мега».

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу:

г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

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