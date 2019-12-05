2019-12-05T14:58:25+03:00
Происшествия

В Уфе трехлетняя девочка надела кольцо и едва не лишилась пальца

На помощь трехлетней малышке пришли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео спасательной операциифото: скриншот видео спасательной операции
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В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о спасении трехлетней девочки, которая надела кольцо и не смогла его снять.

Вызов диспетчерский центр поступил вчера, 4 декабря, в 18:30. К спасателям обратились родители малышки. Они сообщили, что их дочь надела на средний палец руки кольцо, но самостоятельно снять его не смогла. Мама с папой тоже оказались бессильны. Через некоторое время палец девочки отек и стал синеть. Тогда ее родители решили прибегнуть к помощи специалистов.

На вызов прибыл поисково-спасательный отряд. Один из сотрудников при помощи слесарного инструмента проделал ювелирную работу. Он перекусил бокорезами металл и освободил ребенка. Малышка при этом не получила никакого пореза или травмы. А вот кольцо ее родителям придется восстанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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