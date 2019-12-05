В Уфе начались публичные слушания по проекту городского бюджета

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-05T14:12:46+03:00

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Сегодня, в 16:00, в Уфе начались публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2020, а также на плановый период 2021 и 2022 годов. Обсуждение транслируется в онлайн-режиме.

Отметим, что место проведения слушаний было перенесено из здания Городского дворца культуры (ГДК) в здание горсовета. Со ссылкой на пресс-службу администрации, «Ъ-Уфа» сообщает, что в ГДК вышло из строя «пускорегулирующее устройство» – в связи с этим было принято решение о переносе заседания на другую площадку.

Во время слушаний совет организует работу колл-центра для приема звонков и предложений от граждан по номерам 2790482; 2790492; 2790493. Кроме того, можно будет написать в WhatsApp: 8 987-487-47-72.

Публичные слушания О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020 год.Публичные слушания О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

ИСТОЧНИК KP.RU