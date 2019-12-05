СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-05T12:37:21+03:00

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В Башкирии поставили первую пиксельную елку. Светодиоидная конструкция появилась на площади Ленина в городе Кумертау. Фотографиями нового праздничного объекта поделились горожане в социальных сетях. В целом они положительно оценили новацию, однако не обошлось и без критики. Некоторые местные жители сравнили пиксельную елку с прошлогодней и пришли к выводу, что классическое дерево было намного лучше.

Некоторым жителям города больше нравилась прошлогодняя елка

В первый день зимы в Уфе началась установка самой высокой пиксельной елки. Она расположится на площади Салавата Юлаева. Высота искусственного дерева составит 32 метра. Еще одну конструкцию прямо сейчас монтируют в городе Нефтекамске. Новые ели также появятся в Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Нефтекамске, Сибае и Агидели.

В Уфе новую елку начали монтировать первого декабря. Работы все еще продолжаются

Всего на новогоднее оформление Башкирия потратит 270 млн рублей, 120 из которых приходится на бюджет республики, а 140 выделит «Башкирская содовая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU