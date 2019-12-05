2019-12-05T08:17:33+03:00
Общество

Общественники оценили крупнейший в Башкирии мусоросортировочный комплекс

Он располагается в Ишимбайском районе республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В 2020 году на комплексе в Ишимбайском районе запустят цех по производству компоста из органических отходовВ 2020 году на комплексе в Ишимбайском районе запустят цех по производству компоста из органических отходовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Башкирии в рамках нацпроекта «Экология» создаются новые мусоросортировочные комплексы. Скоро начнется строительство современного объекта в Баймакском районе. В связи с этим региональный оператор «Эко-Cити» провел экскурсию для общественных организаций из Баймака на крупнейшем мусоросортировочном комплексе в Ишимбайском районе.

На данный полигон поступают отходы из двух городов – Ишимбая, Стерлитамака и прилегающих районов. Мусор сортируется на двух линиях.

– Более тридцати полезных фракций извлекают и отправляют на переработку. Остальные отходы прессуются на высокотехнологичном оборудовании, объем их при этом уменьшается до десяти раз. После этого их размещают на полигоне, – пояснили в Минэкологии Башкирии.

В 2020 году здесь запустят цех по производству компоста из органических отходов, что позвонит перерабатывать до 30% от общего объема мусора. Как утверждает гендиректор «Эко-Сити» Роман Насыров, на предприятии тщательно следят за экологической безопасностью, постоянно забирая пробы воды, грунта и атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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