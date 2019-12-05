В Уфе осудили женщину, которая зарезала своего мужа

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-05T07:08:59+03:00

Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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В столице Башкирии 58-летнюю женщину признали в убийстве своего супруга. На днях ей вынесли приговор.

Следствие и суд установили, что 27 марта 2019 года ночью пара, изрядно выпив, поссорилась. Мужчина несколько раз ударил рукой свою супругу, а та в ответ взяла нож и нанесла им четыре удара в грудь сожителю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Поначалу женщина отрицала свою вину в смерти сожителя. В ходе следствия на одежде подозреваемой были обнаружены следы похожие на кровь. Также правоохранители установили, что в тот вечер и ночь домой к паре никто не заходил. Сама злоумышленница ранее уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю в 2013 году, тогда она также нанесла ему ножевое ранение.

В конечном итоге она признала свою вину. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU