После пожара в железнодорожном депо Уфы возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-04T19:03:29+03:00

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По факту пожара в уфимском железнодорожном депо, случившемся 3 декабря, возбуждено уголовное дело. Его завели по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, вчера в доке во время ремонта вспыхнул тепловоз. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать пламя, еще час, чтобы полностью потушить. При пожаре пострадали двое работников депо. Их госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

В Следкоме республики уточнили, что следователи осмотрели место ЧП, сейчас ведутся беседы с очевидцами и сотрудниками организации. В ходе расследования сыщики намерены дать оценку действиям людей, ответственных за соблюдение правил охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU