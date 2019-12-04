В Калтасинском районе Башкирии построят школу искусств

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-04T18:16:18+03:00

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В Калтасинском районе Башкирии планируют построить новое здание для школы искусств. Сейчас занятия проходят в арендуемых помещениях, которые не приспособлены для изучения музыки. В них нет звукоизоляции, протекает крыша, нет возможности обеспечить безбарьерную среду. К тому же здание не вмещает всех желающих. Об этой проблеме директор школы Илюза Попова рассказала Радию Хабирову во время его рабочей поездки по району.

Глава региона заметил, что вопрос строительства нового здания требует проработки. Предварительная стоимость работ оценивается в 90 млн рублей.

В данный момент в школе обучаются более 270 детей. Здесь есть свои ансамбли, хоровые коллективы и оркестр русских народных инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU