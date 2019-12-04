Глава Башкирии утвердил расценки на использование снегоходов в парке «Иремель»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-04T17:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, утверждающее стоимость на снегоходные туры в природном парке Иремель. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, проезд одного снегохода по туристическому маршруту будет стоить 350 рублей.

Как уточняет «Ъ-Уфа», весной 2018 года снегоходные туры были запрещены природоохранительной прокуратурой «как наносящие ущерб природе» и противоречащие нормативным документам, регулирующим работу парка. Против этого запрета выступали туроператоры. Они жаловались, что вето ограничит круг туристов до физически крепких людей, лишив возможности посещать зимой парк пенсионеров, детей и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU