В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют тех водителей, которые выполняют междугородние перевозки

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-04T15:46:28+03:00

Сотрудники отделения технического надзора проверяют техническое состояние транспорта, который осуществляет междугородние пассажирские перевозки не только автобусами, но и автомобилями.

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В столице Башкирии проводятся новые рейды ГИБДД. Сотрудники отделения технического надзора проверяют техническое состояние транспорта, который осуществляет междугородние пассажирские перевозки не только автобусами, но и автомобилями.

К примеру, внесены изменения в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, а именно: установка дополнительных сидений и (или) газобаллонного оборудования. Это может привезти к травмированию пассажира в дорожно-транспортном происшествии.

- Уважаемые пассажиры, если вы собираетесь отправиться в дальнюю поездку, выбирайте безопасный вид транспорта и водителей, которые проходят медосмотр и техосмотр – это, по крайней мере, гарантия, что водитель трезв, а машина исправна, - прокомментировали в отделе ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU