Власти Уфы установили цены на эвакуацию брошенных машин

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-04T19:49:56+03:00

Бесхозный транспорт будут распределять по спецстоянкам и хранить три месяца

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление, устанавливающее тарифы на услуги по принудительной эвакуации брошенных транспортных средств. Документ появился на сайте администрации города.

Владельцам транспорта нужно будет заплатить за эвакуацию от 750 (мотоцикл) до 4,5 тысяч рублей (негабаритный транспорт). Стоимость принудительного перемещения автомобилей на штрафстоянку варьируется в зависимости от веса. Так, цена за эвакуацию легковушки весом до 1,5 тонны без нагрузки (категория «А») определена в размере 1,5 тысяч рублей; до 3,5 тонны (категории «B» и «D») и от 3,5 (категории «D», «С» и «Е») – 3 тысячи рублей. За сутки хранения транспортного средства на штрафстоянке собственник заплатит 50 рублей.

Эвакуированные автомобили будут хранить на спецстоянке три месяца. Если владелец не объявится, машина станет собственностью государства. Еще через три года автохлам утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU