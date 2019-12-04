2019-12-04T15:14:08+03:00
Общество

В Башкирию придет атлантическая воздушная масса

Синоптики дали уточненный прогноз на завтра, 5 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе на протяжении всего дня будет идти небольшой снегВ Уфе на протяжении всего дня будет идти небольшой снегФото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики Башгидромета рассказали, какой будет температура в республике завтра, 5 декабря.

Ночью и днем в отдельных районах региона прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. В течение дня ветер сменит юго-восточное направление на юго-западное. Температура воздуха в темное время суток составит -9, -14°, при прояснениях до -19°. С восходом солнца станет немного теплее: -5, -11.

В Уфе небольшой снег будет идти на протяжении всего дня. При этом самая низкая температура ожидается с 8 до 11 утра. Подморозит до -11 градусов.

Синоптики отметили, что после 5 декабря на территории республики придет атлантическая теплая воздушная масса - сместится активный теплый фронт, что приведет к ухудшению погодных условий – в частности, к мокрому снегу и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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