В Уфе на две недели закроют движение транспорта в районе остановки «Школьная»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-04T15:11:52+03:00

Ограничение будет действовать на переходно-скоростной полосе и тротуаре

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В Уфе из-за реконструкции моста через реку Белую перекроют участок дороги и тротуара в районе остановки «Школьная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение автотранспорта будет закрыто на переходно-скоростной полосе на участке от остановки «Школьной» до створа мостового перехода через Белую по направлению движения автотранспорта «Аэропорт-Уфа». Ограничение также коснется и тротуара. Неудобства уфимцам придется терпеть в течение двух недель: с 5 по 19 декабря.

Администрация обратилась к горожанам и гостям столицы Башкирии с просьбой с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU