В Уфе на две недели закроют движение транспорта в районе остановки «Школьная»
В Уфе из-за реконструкции моста через реку Белую перекроют участок дороги и тротуара в районе остановки «Школьная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение автотранспорта будет закрыто на переходно-скоростной полосе на участке от остановки «Школьной» до створа мостового перехода через Белую по направлению движения автотранспорта «Аэропорт-Уфа». Ограничение также коснется и тротуара. Неудобства уфимцам придется терпеть в течение двух недель: с 5 по 19 декабря.
Администрация обратилась к горожанам и гостям столицы Башкирии с просьбой с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.
ИСТОЧНИК KP.RU