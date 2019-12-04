«И большие, и маленькие ходят на горшки»: в Башкирии нашли самый странный туалет

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-04T15:22:32+03:00

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Жители деревни Авняш Абезелиловского района Башкирии жалуются, что в местном детсаде заколотили туалет, и теперь детям приходится ходить по нужде на горшки.

Окончательно у родителей сдали нервы еще в сентябре текущего года. Женщина пожаловалась в одном из сообществ социальной сети, что дети вынуждены ходить в туалет в выгребную яму (новация с горшками тогда еще введена не была). К посту она прикрепила фотографии так называемых унитазов, которые напоминают поддоны с крышками.

– Такой же туалет был, когда я в садик ходил, сейчас мне уже 45! Наши дети тоже хотят ходить в садик, школу и пользоваться нормальными человеческими условиями! Товарищи депутаты! Главы, замы и т.д. Прежде чем собирать деньги с населения на лампы для уличного освещения, приведите и наведите порядок в садике, откройте школу, пообщайтесь с пенсионерами и жителями, – прокомментировал запись местный житель.

Собственно, власти откликнулись на мольбы населения, и решили помочь по-своему. Те самые крышки унитазов с полувековой историей были заколочены, и дети вообще остались без какого-либо туалета.

– То что было они заколотили и теперь и большие и маленькие ходят на горшки, – написала та же самая жительница, что жаловалась до этого. – Прошло уже 4 месяца, и ничего не было сделано. Они эти дырки заколотили и все. Только скандал был. А у нас в садике очень сильная вонь идет из этой так называемой выгребной ямы, однако заведующая ни каких мер не предприняла.

Женщине посоветовали собрать всех недовольных родителей и написать обращение на имя главы района. Теперь жители деревни Авняш с опаской ожидают трансформаций, которые может претерпеть детсадовский туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU