У нелегальных перевозчиков в Башкирии начнут изымать транспорт

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-04T13:01:52+03:00

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Власти Башкирии намерены изымать транспорт у нелегальных перевозчиков. Муниципалитетам даны указания о подготовке площадок для арестованных машин, сообщил руководитель Госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

– Я бы хотел отдельно обратиться к главам муниципальных образований и напомнить, что до 30 января следующего года необходимо определить места на своих территориях, куда будут перевозиться арестованные транспортные средства нелегальных перевозчиков, – цитирует Мухаметьянова «Башкирское спутниковое телевидение».

Таким образом дорожно-транспортное ведомство приступило к выполнению поручения главы Башкирии Радия Хабирова. На прошедшей в понедельник оперативке он потребовал «зачистить» площадки от нелегальных межмуниципальных перевозчиков. Такое же распоряжение накануне дал и мэр Уфы Ульфат Мустафин. Власти Башкирии заинтересовались проблемой после того как на трассе Южноуральск-Магнитогорск насмерть разбились двое жителей Сибая. Они были пассажирами «Лады Ларгус», работающего в сервисе BlaBlaCar.

ИСТОЧНИК KP.RU