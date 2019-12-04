Аналитики рассказали, сколько в Башкирии стоит аренда коттеджа на Новый год

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-04T12:01:41+03:00

По сравнению с прошлым годом цена в республике снизилась на 3,1%

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Аналитики выяснили, сколько в Башкирии будет стоить аренда коттеджа на Новый год. По данным экспертов сервиса объявлений «Авито», по сравнению с прошлым годом цена в республике снизилась на 3,1%.

Снять загородную недвижимость перед праздниками в среднем по региону обойдется в 5 400 рублей в сутки. В рейтинге доступности посуточной аренды коттеджей Башкирия занимает седьмое место по России.

Меньше всего на съем загородного дома потратятся жители и гости Крыма. Там цена суточной аренды в среднем составляет четыре тысячи рублей. Самые дорогие коттеджи в Московской области и Москве – 11 500 и 14 500 рублей в сутки соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU