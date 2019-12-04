Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-04T11:26:07+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ситуации с застрявшими в Приморье вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату. Работяг в Приморье направила компания «Уфанефтемаш».

Руководитель региона на своих страницах в социальных сетях написал, что Гострудинспекция и Минтруда уже начали проверку предприятия. Сотрудники ведомства инспектируют фирму со вчерашнего дня и уже выявили нарушения финансовой дисциплины.

–…люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жёны. Теперь у них даже денег нет на обратный билет. Ищем возможности помочь. И - я лично прослежу, чтобы руководители предприятия, допустившие такую несправедливость, понесли ответственность в соответствии с законодательством, – заявил Хабиров.

Только неотвратимость наказания, утверждает он, позволит избежать таких ситуаций в дальнейшем. По данным главы Башкирии, на вахту из республики ежемесячно выезжают более 100 тысяч человек, многие из которых отправляются в другие региона «за длинным рублем» или потому что не могут найти достойную работу в своем городе или поселке.

– Вот поэтому я и говорю, что мы должны носить на руках всех, кто создает рабочие места в республике, – заключил руководитель региона.

Помимо Гострудинспекции и Минтруда, свою проверку «Уфанефтемаше» провела прокуратура. Надзорный орган установил, что предприятие задолжало 121 работнику более 2,1 млн рублей. Сотрудники организации трудились в городе Большой Камень Приморского края. Прокуратура возбудила в отношении юрлица административное дело и потребовало от руководства фирмы погасить задолженности.

– В настоящий момент предприятие погасило 1940 тыс. рублей задолженности, – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки по уголовной статье «полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

ИСТОЧНИК KP.RU