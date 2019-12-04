«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-04T11:06:36+03:00

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В интернете появился текст послания 26-летнего парня из Уфы, который свел счеты с жизнью.

Напомним, что бездыханное тело молодого человека нашли в центре Уфы во дворе многоэтажке по улице Аксакова утром 2 декабря. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть парня.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что погибшим был 26-летний уроженец Иглинского района республики Рамзиль К (имя изменено). После учебы и службы в армии молодой человек переехал в Уфу, и обосновался в одном из спальных районов.

Доподлинно неизвестно, что толкнуло парня на столь ужасный поступок. Однако в социальных сетях он с начала года неоднократно публиковал депрессивные послания о любви, дружбе и смысле жизни. Товарищи парня его печальные настроения не одобряли, и пытались всячески подбодрить.

- Я вас скоро забуду. Простите, но не друзья вы мне. Я скоро умру, - подытожил депрессивную серию сообщений за несколько минут до рокового поступка.

На крыше той самого 13-этажного дома стражи порядка обнаружили пустую бутылку, пачку сигарет и сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU