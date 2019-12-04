«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы
В интернете появился текст послания 26-летнего парня из Уфы, который свел счеты с жизнью.
Напомним, что бездыханное тело молодого человека нашли в центре Уфы во дворе многоэтажке по улице Аксакова утром 2 декабря. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть парня.
Источник «КП-Уфа» сообщил, что погибшим был 26-летний уроженец Иглинского района республики Рамзиль К (имя изменено). После учебы и службы в армии молодой человек переехал в Уфу, и обосновался в одном из спальных районов.
Доподлинно неизвестно, что толкнуло парня на столь ужасный поступок. Однако в социальных сетях он с начала года неоднократно публиковал депрессивные послания о любви, дружбе и смысле жизни. Товарищи парня его печальные настроения не одобряли, и пытались всячески подбодрить.
- Я вас скоро забуду. Простите, но не друзья вы мне. Я скоро умру, - подытожил депрессивную серию сообщений за несколько минут до рокового поступка.
На крыше той самого 13-этажного дома стражи порядка обнаружили пустую бутылку, пачку сигарет и сотовый телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU