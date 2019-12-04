Уфимцу во время ремонта на производстве оторвало руку

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-04T10:47:07+03:00

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Жуткий случай произошел на территории одного из уфимских предприятий – 41-летний мужчина во время ремонта лишился руки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Гострудинспекции.

13 октября текущего года техник растворобетонного узла регулировал ленту транспортера на конвейере. При проверке он заметил неисправность – натяжной вал полотна ленты вращался с перебоями, и туда попадали камни и глина. Мужчина выключил конвейер, взял лопату и принялся убираться загрязнение. В какой-то момент механизм внезапно пришел в действие, и вращающийся вал затянул под себя лопаты. Работник попытался вытащить инструмент, но в конечном итоге сам стал жертвой устройства - ему оторвало руку. Пострадавшего доставили в 21-ю больницу.

В ходе расследования сотрудники Гострудинспекции выяснили, что на ленточном конвейере не были установлены защитные ограждения. Причиной несчастного случая стали конструктивные недостатки и неудовлетворительная организация производства работ.

Предприятие, на котором работал пострадавший, было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU