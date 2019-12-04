2019-12-04T10:04:32+03:00
Общество

К концу рабочей недели жителей Башкирии ожидает резкое потепление

Температура воздуха достигнет отметки в +1°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В пятницу в республике выпадет мокрый снег и усилится юго-западный ветерВ пятницу в республике выпадет мокрый снег и усилится юго-западный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Башкирии к концу рабочей недели резко потеплеет. Дневная температура может достигнуть отметки в +1°. Вместе с этим на территорию республики придет мокрый снег и сильный ветер. О капризах погоды в ближайшие дни рассказал синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 4 декабря, по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западного направления бушевать не будет и останется умеренным. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться в промежутке между -5° и -10°.

Завтра, 5 декабря, существенных изменений не прогнозируется. Продолжит идти небольшой снег и дуть умеренный юго-западный ветер. Грядущей ночью столбик термометра покажет -7, -12°, а при прояснениях и все -20°. Днем станет немного теплее – -4, -9°.

Кардинальные перемены в погоде произойдут в пятницу, 6 декабря. Днем выпадет мокрый снег, местами ожидается метель, гололед, налипания мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Юго-западный и западный ветер может достигнуть порывов до сильного. Словом, предупреждение от МЧС о неблагоприятных погодных условиях неизбежно. Несмотря на все это, в республике резко потеплеет: ночью температура воздуха составит -6, -11° (при прояснениях -16°), а днем и вовсе прогнозируется -4, +1°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики рассказали, сколько в Башкирии стоит аренда коттеджа на Новый год
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату
«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы
Уфимцу во время ремонта на производстве оторвало руку
Парень из Башкирии пытался по скидке продать своей бабушке украденный у нее же телевизор
Подведены итоги крупнейшего в России конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК-Нефтегаз»
В Башкирии без вести пропал 17-летний юноша с голубыми глазами
В Башкирии прекратили сбор средств для больной матери двоих детей
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник
Уфа потратит 600 млн рублей на ремонт дворов в 2020 году
Следователи Башкирии проверят ДТП, в котором водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку
Пьяный парень на «десятке» без прав протаранил столб в Башкирии
«Крысиный город»: полчища грызунов изводят жителей поселка под Уфой