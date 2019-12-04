К концу рабочей недели жителей Башкирии ожидает резкое потепление

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-04T10:04:32+03:00

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В Башкирии к концу рабочей недели резко потеплеет. Дневная температура может достигнуть отметки в +1°. Вместе с этим на территорию республики придет мокрый снег и сильный ветер. О капризах погоды в ближайшие дни рассказал синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 4 декабря, по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западного направления бушевать не будет и останется умеренным. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться в промежутке между -5° и -10°.

Завтра, 5 декабря, существенных изменений не прогнозируется. Продолжит идти небольшой снег и дуть умеренный юго-западный ветер. Грядущей ночью столбик термометра покажет -7, -12°, а при прояснениях и все -20°. Днем станет немного теплее – -4, -9°.

Кардинальные перемены в погоде произойдут в пятницу, 6 декабря. Днем выпадет мокрый снег, местами ожидается метель, гололед, налипания мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Юго-западный и западный ветер может достигнуть порывов до сильного. Словом, предупреждение от МЧС о неблагоприятных погодных условиях неизбежно. Несмотря на все это, в республике резко потеплеет: ночью температура воздуха составит -6, -11° (при прояснениях -16°), а днем и вовсе прогнозируется -4, +1°.

ИСТОЧНИК KP.RU