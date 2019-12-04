Парень из Башкирии пытался по скидке продать своей бабушке украденный у нее же телевизор

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-04T09:37:56+03:00

Перед этим 20-летний житель Иглино пытался сбыть бытовой прибор в ломбарде, но цена его не устроила

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В Иглино 20-летний сельчанин украл у своей бабушки телевизор и пытался продать ей же его продать по внушительной скидке. О курьезном преступлении рассказали в пресс-службе МВД республики.

По предварительным данным, ранее уже неоднократно судимый парень проник в квартиру своей пожилой родственницы, пока ее не было дома. Оттуда он забрал телевизор и поехал в Уфу, чтобы продать его в одном из ломбардов. Скупщик, по всей видимости, предложил за технику совсем уж незначительную цену, и подозреваемый отказался от сделки. Молодой человек решил вернуть телевизор бабушек, но уже за 2,5 тысяч рублей.

– По словам задержанного, у него не самые хорошие отношения с родственниками, – отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Предложение внука 65-летнюю пенсионерку не заинтересовало, и она обратилась в полицию с заявлением о краже. Сумма ущерба была оценена в 12 тысяч рублей. Выехав на место, сотрудники угрозыска задержали горе-предпринимателя. Он дал признательные показания. Похищенный телевизор у него изъяли. По факту кражи следователь МВД по Иглинскому району возбудил уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU