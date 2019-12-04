2019-12-04T09:14:03+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 17-летний юноша с голубыми глазами

Владимир Лысенко ушел из дома и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Владимир Лысенко ушел из дома 3 декабряВладимир Лысенко ушел из дома 3 декабря
Изменить размер текста:

В Башкирии разыскивают 17-летнего Владимира Лысенко из деревни Бельский Кармаскалинского района. По данным волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», 3 декабря юноша ушел из дома и не вернулся. В то же время в районной администрации уточнили, что последний раз Владимира видели в селе Охлебинино Иглинского района.

Приметы: рост – 165-170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю синтепоновую куртку, черные спортивные штаны с надписью «Russia», черные утепленные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Лысенко, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики рассказали, сколько в Башкирии стоит аренда коттеджа на Новый год
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками из Башкирии, которым месяцами не платят зарплату
«Я вас скоро забуду»: появился текст предсмертного послания молодого парня из Уфы
Уфимцу во время ремонта на производстве оторвало руку
К концу рабочей недели жителей Башкирии ожидает резкое потепление
Парень из Башкирии пытался по скидке продать своей бабушке украденный у нее же телевизор
Подведены итоги крупнейшего в России конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК-Нефтегаз»
В Башкирии прекратили сбор средств для больной матери двоих детей
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись два грузовика и внедорожник
Уфа потратит 600 млн рублей на ремонт дворов в 2020 году
Следователи Башкирии проверят ДТП, в котором водитель «Лексуса» сбил 9-летнюю девочку
Пьяный парень на «десятке» без прав протаранил столб в Башкирии
«Крысиный город»: полчища грызунов изводят жителей поселка под Уфой