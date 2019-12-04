В Башкирии без вести пропал 17-летний юноша с голубыми глазами

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-04T09:14:03+03:00

Владимир Лысенко ушел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Башкирии разыскивают 17-летнего Владимира Лысенко из деревни Бельский Кармаскалинского района. По данным волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», 3 декабря юноша ушел из дома и не вернулся. В то же время в районной администрации уточнили, что последний раз Владимира видели в селе Охлебинино Иглинского района.

Приметы: рост – 165-170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю синтепоновую куртку, черные спортивные штаны с надписью «Russia», черные утепленные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Лысенко, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU