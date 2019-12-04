«Крысиный город»: полчища грызунов изводят жителей поселка под Уфой

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-04T06:58:14+03:00

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В уфимском поселке Нагаево расплодилось бесчисленное количество крыс. Грызуны облюбовали местную свалку и выстроили под ней целый «крысиный город», уверяют местные жители. С десяток нор можно найти, не прилагая усилий. Под землей они объединяются в сеть тоннелей, ведущих к жилым домам.

По словам местных жителей, грызуны нисколько не боятся людей, заходят во дворы, нападают на цыплят, кроликов. Люди беспокоятся, что дерзкие крысы могут наброситься и на детей. Причиной появления крысиного города коммунальщики и жители поселка считают помойку. Сюда сводят много отходов, и контейнеров на все не хватает, в итоге кучи мусора оказываются свалены рядом. Крысам в такой обстановке, конечно, вольготно.

- Грузишь с контейнеров [мусор], чуть на плечо не падают, - признался журналистам Башкирского спутникового телевидения водитель мусоровоза Артур Галеев.

Как справиться с этой напастью, не совсем ясно. Грызунов уже пробовали травить, но помогло это ненадолго. В поселке также предлагали разместить дополнительные площадки для сбора мусора, однако многие сельчане высказались против.

ИСТОЧНИК KP.RU