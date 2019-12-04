2019-12-04T06:32:58+03:00
Общество

В организацию «Башкорт» нагрянула прокуратура

Причиной стало заявление некоего анонима
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/ "Башкорт"Фото: vk.com/ "Башкорт"
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Во вторник, 3 декабря, в офис общественной организации «Башкорт» пришли сотрудники прокуратуры Советского района Уфы и представители МЧС. В группе движения «Вконтакте» уточняется, что визит спасателей связан с проверкой пожарной безопасности, у надзорного же ведомства были другие причины.

- Прокуратура пришла по анонимному заявлению некого гражданина о том, что в этом помещении собирается организация «Башкорт» и ведет экстремистскую деятельность,— говорится в сообществе.

В приложенном к публикации документе указано, что «проверка исполнения законодательства о некоммерческих организациях, пожарной безопасности и других вопросов» будет вестись с 3 до 27 декабря. Сами активисты связывают прокурорскую проверку с их деятельностью по сохранению шихана Куштау.

Напомним, ранее лидер национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов был задержан на Всемирном курултае башкир. Полицейские отобрали его пропуск и вывели активиста из здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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