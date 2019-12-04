Уфа потратит 600 млн рублей на ремонт дворов в 2020 году
На эти деньги планируют благоустроить 35 дворовых территорий
Фото: vk.com / Радий Хабиров
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Уфа увеличит финансирование программы «Башкирские дворики». В 2020 году на нее направят 600 млн рублей вместо выделяемых ранее 575,6 млн.
Издание РБК-Уфа со ссылкой на администрацию города уточняет, что эти средства пойдут на ремонт 35 дворов для полутора сотен домов. Еще 12 территорий включены в резерв. Дворы, подавшие заявку, но пока не включенные в программу, обустроят в дальнейшем.
Всего в республике на ремонт придомовых территорий выделяется 1,79 млрд рублей. На благоустройство в 2020 году рассчитывает 541 двор Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU