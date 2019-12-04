2019-12-04T06:04:53+03:00
Общество

Начальник ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения будут фиксировать новые камеры

Прибор прошел сертификацию в октября текущего года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Камеры НЕ будут фиксировать нарушения правил пользования ремнями безопасности и световыми приборамиКамеры НЕ будут фиксировать нарушения правил пользования ремнями безопасности и световыми приборамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, какие нарушения будут фиксировать новые камеры. Речь идет об аппаратно-программном комплексе «Скат». Его разработали отечественные техники. Прибор прошел сертификацию в октябре текущего года.

В задачи камеры входит фиксация нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушение водителями ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах, езду по обочине и на полосе общественного транспорта.

– Многие пользователи мессенджеров получили «информационные сообщения» о фиксации нарушений правил пользования ремнями безопасности, световыми приборами, написал Гильмутдинов в своем блоге. – Указанные значения в настоящее время не подлежат фиксации специальными техническими средствами.

Руководитель башкирской ГИБДД также отметил, что комплекс можно будет снять со стационарного крепления и использовать в передвижном режиме. Помимо этого, камеры оснащены бронебойным стеклом толщиной 10 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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