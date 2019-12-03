В Уфе за 2019 год у 634 человек выявили ВИЧ

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-03T18:15:06+03:00

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В Уфе за 11 месяцев 2019 года у 634 человек выявили ВИЧ-инфекцию. Об этом на сегодняшней оперативке в мэрии сообщил главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Рафаэль Яппаров.

По словам медика, в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных уфимцев основная доля вновь выявленных случаев приходится на возраст 31-40 лет. На каждые 100 тысяч населения города 633 являются носителями вируса. По этому показателю Уфа занимает четвертое место в республике. В первой тройке Кумертау (1 062,8 инфицированных на 100 тысяч человек населения), Салават (800,9) и Стерлитамак (665,9).

Всего в Башкирии проживают 21 874 зараженных, из них 60,1% мужчины и 39,9% женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU