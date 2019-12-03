2019-12-03T20:14:28+03:00
Общество

Размер пособия на первого ребенка в Башкирии увеличили на 600 рублей

С 1 января деньги будут выплачивать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Размер пособия увеличат до 9 тысяч 789 рублейРазмер пособия увеличат до 9 тысяч 789 рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Башкирии изменят условия выплаты пособия за первенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

Изменения вступят в силу с января 2020 году. Родители смогут оформить ежемесячное пособие на первого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи, чем среднедушевой доход будет меньше двукратной величины прожиточного минимума. Для Башкирии это 20 686 рублей.

Размер пособия увеличат до 9 тысяч 789 рублей и будут выплачивать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. К слову, сейчас семьи с первенцем получают 9 тысяч 182 рубля в течение полутора лет.

Оформить пособие на первенца можно в филиалах республиканского центра соцподдержки населения, в МВФ или через портал госуслуг. Поддержка предусмотрена региональным проектом «Финансирование семей при рождении детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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