2019-12-03T16:06:56+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали полицейского в отпуске с наркотиками в кармане

Мужчина управлял машиной, на которой пытались скрыться подозреваемые
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейского уволят со службы по отрицательным основаниямПолицейского уволят со службы по отрицательным основаниям
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В Башкирии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД задержали группу лиц, которые забирали наркотики из тайника-закладки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным правоохранительного ведомства, подозреваемые пытались скрыться на машине, которой управлял оперуполномоченный, находящийся в отпуске. При задержании у него нашли гашиш массой около одного грамма. От прохождения медосвидетельствования полицейский отказался. В отношении него составили административный протокол.

Тем временем министр внутренних дел по республике назначил служебную проверку. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов по отрицательным основаниям и привлечении его к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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