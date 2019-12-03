«Единороссы» будут контролировать продажу алкоголя в дни новогодних каникул

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-03T15:25:08+03:00

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На заседании президиума регионального отделения «Единой России» обсудили антиалкогольные каникулы в Башкирии. Напомним, в республике могут ввести полный запрет на реализацию спиртного третьего января и ограничить его продажу в период с 14:00 до 10:00 с четвертого по шестое число. Это инициатива главы региона Радия Хабирова.

– Важно понять, есть ли смысл в этих ограничениях, или это работает впустую, – заметил Хабиров на заседании.

По словам депутата госсобрания Риммы Утяшевой, ограничения по продаже алкоголя в День знаний, День молодежи, дни проведения сабантует и последних звонков показали, что «есть динамика снижения несчастных случаев».

В дни новогодних запретов планируется организовать группы «Народного контроля». Они будут проводить регулярные рейды по магазинам всей республики с 3 по 6 января.

Вместо распития спиртного жителям предложили принять участие в Новогодних семейных играх – спортивных соревнованиях для школьников младших классов и их родителей. Мероприятие как раз пройдет с 2 по 6 января. «Это очень хорошее предложение: после долгих застолий собраться, заняться спортом, с пользой провести время», – прокомментировал идею Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU