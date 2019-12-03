Улицу Ленина в Уфе перекроют на восемь часов из-за столетия Башдрамтеатра
В пресс-службе уфимской администрации сообщили о перекрытии проезжей части на улице Ленина. Ограничение для движения транспорта введут завтра, 4 декабря. Перекрыта будет половина проезжей части в период с 12:00 до 20:00 на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции.
Движение будет ограничено из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, а также церемонии закрытия Года театра в Башкирии.
Администрация столицы Башкирии просит горожан и гостей города отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU