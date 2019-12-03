В Уфе засняли опасную прогулку безрассудной незнакомки по перилам балкона

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-03T14:19:13+03:00

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Житель Уфы заснял на камеру молодую девушку, прогуливающуюся по парапету балкона высотки. Видео мужчина опубликовал в популярном сообществе ВКонтакте.

На записи можно увидеть едва различимую фигуру человека, который ходит по краю балкона на пятнадцатом этаже. Понять, что это именно девушка, можно из комментариев автора видео, вложившего все богатство русского мата в несколько предложений. К счастью, все закончилось благополучно: экстремалка слезла с балкона в нужную сторону.

В комментариях к видео пользователи отметили, что люди перестали ценить жизнь, а кое-кому силуэт девушки напомнили снежного человека из Бирска, которого на прошлой неделе искали ученые из Москвы. Йети, по заверениям исследователей, тоже было женского пола.

В Уфе девушка гуляла по парапету балкона // 3.12.

ИСТОЧНИК KP.RU