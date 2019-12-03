340 пассажиров более 30 часов не могут вылететь из Китая в Уфу

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-03T12:51:42+03:00

Пассажиры смогут вылететь в Уфу только сегодня вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторую неделю подряд один и тот же авиаперевозчик задерживает самолет «по техническим причинам»

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В китайском городе Санья на более чем 33 часа задерживается рейс в Уфу. Ответственная за перелет авиакомпания I Fly объясняет задержку техническими причинами.

Согласно расписанию, лайнер должен был прилететь в столицу Башкирии вчера, 2 декабря, в 11:45 часов (местное время). Впоследствии срок прибытия был перенесен на 3 декабря, в 20:55.

– На рейс зарегистрировано 347 пассажиров, из них 39 детей», – сообщает РБК Уфа со ссылкой на пресс-секретаря авиаузла Татьяну Ризван.

Она добавила, что вылет самолета в обратном направлении планируется без задержек. По расписанию следующий борт в Китай отправится 5 декабря.

Напомним, на прошлой неделе, 29 ноября, наблюдалась похожая ситуация. Только в тот раз рейс I Fly Уфа-Санья задержался в воздушной гавани столицы Башкирии. Вылететь тогда не могли 343 пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU