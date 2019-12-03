2019-12-03T13:22:11+03:00
Общество

«Я больше не могу терпеть»: онкобольной мужчина угрожал покончить с собой у здания Минздрава Башкирии

Уфимец Рафис Ахмедгареев испытывает страшные боли
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Facebook.com / Наталья Кузнецовафото: Facebook.com / Наталья Кузнецова
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Сегодня, 3 декабря, онкобольной уфимец Рафис Ахмедгареев угрожал покончить с собой у здания Минздрава Башкирии на Тукаева, 32. Об этом рассказала журналистка « Аиф-Уфа» Наталья Кузнецова – от отчаяния ей позвонил сам 58-летний Рафис. На встрече с Натальей он рассказал, что испытывает сильные боли после того, как ему вывели стому и установили калоприемник.

– Сейчас в месте выхода кала образовались язвы, трещины, и он просто умирает от боли. Сегодня боли были настолько сильными, что человек решил, что больше не хочет жить. Обо всем этом он мне рассказывал со слезами на глазах! – пишет Кузнецова на своей странице в Facebook.

Врачи без объяснения причин лечить мужчину отказываются, а лекарства нужного эффекта не дают. По мнению Рафиса, медики совершили сразу несколько серьезных ошибок при лечении, за которые теперь приходится расплачиваться ему.

– Наши хождения в минздраве сегодня длились несколько часов, и вроде как не оказались безрезультатными. Больного записали на прием к врачу в онкодиспансер, – продолжает Наталья.

Уже сегодня, после обеда, мужчину должны принять в медучреждении. Однако его помощника не уверена, что он передумал совершать опрометчивый поступок. Кузнецова попросила взять ситуацию под личный контроль главу регионального Министерства здравоохранения Максима Забелина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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