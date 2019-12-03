2019-12-03T11:28:10+03:00
Общество

Не справляетесь – освободите место: мэр Уфы раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега

2 декабря город встал в девятибалльных пробках
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В первый будний день зимы уфимцам пришлось несладкоВ первый будний день зимы уфимцам пришлось несладкоФото: Иван МАКЕЕВ
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На сегодняшней оперативке в администрации Уфы Ульфат Мустафин раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега. Напомним, вчера утром, 2 декабря, весь город встал в девятибалльных пробках из-за обильных осадков - и даже 226 единиц техники, которые выехали на уборку ночью, не смогли ничего сделать.

– Уважаемые коллеги, мы подготовку к зиме начинаем рано и начали давно, – начал Мустафин. – И не раз на рабочих совещаниях не раз на рабочих совещаниях заранее рассматривались все вопросы уборки снег, приобрели специальную технику, выделяем средства, но когда доходит до дела, почему-то некоторые неохотно справляются с поставленными задачами.

Мэр города заявил главам районных администраций, что ставит «неудовлетворительную оценку» за вчерашний снегопад, и попросил чиновников, неспособных справляться с работой, освободить место другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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