Не справляетесь – освободите место: мэр Уфы раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-03T11:28:10+03:00

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На сегодняшней оперативке в администрации Уфы Ульфат Мустафин раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега. Напомним, вчера утром, 2 декабря, весь город встал в девятибалльных пробках из-за обильных осадков - и даже 226 единиц техники, которые выехали на уборку ночью, не смогли ничего сделать.

– Уважаемые коллеги, мы подготовку к зиме начинаем рано и начали давно, – начал Мустафин. – И не раз на рабочих совещаниях не раз на рабочих совещаниях заранее рассматривались все вопросы уборки снег, приобрели специальную технику, выделяем средства, но когда доходит до дела, почему-то некоторые неохотно справляются с поставленными задачами.

Мэр города заявил главам районных администраций, что ставит «неудовлетворительную оценку» за вчерашний снегопад, и попросил чиновников, неспособных справляться с работой, освободить место другим.

ИСТОЧНИК KP.RU