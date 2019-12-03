«Салават Юлаев» терпит четвертое поражение подряд

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-03T10:34:53+03:00

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«Салават Юлаев» на домашнем проиграл финскому «Йокериту» со счетом 2:3.

В матче против финской команды «юлаевцы» играли с еще одним отсутствующим ключевым нападающим. В списке травмированных хоккеистов, помимо Теему Хартикайнена, появился Петр Хохряков.

Николай Цулыгин, как и в прошлом матче против «Магнитки», дал поиграть юному нападающему Родиону Амирову. Также место в основном составе еще один нападающий «Толпара» Данил Алалыкин.

Гости открыли счет уже на 14 минуте встречи. Шайбой отметился Брайан О’Нилл. Отыгрался «Салават» спустя еще 14 минут – гол неожиданно забросил габаритный защитник Алексей Семенов, получивший передачу от Амирова. После этого ворота Юхи Метсолы поразили два его соотечественника – Хенрик Хаапала и Марко Анттила. «Юлаевцы» смогли ответить лишь одной шайбой Станислава Гареева.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал неприятные для всех болельщиков уфимского клуба новости – Хартикайнен и Хохряков не выйдут на лед до Нового года.

Сегодня уфимская команда на домашнем льду сыграет матч-реванш с челябинским «Трактором». Начало встречи в 19.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU