2019-12-03T10:34:53+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» терпит четвертое поражение подряд

Уфимская команда уступила финскому «Йокериту»
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Салават Юлаев» на домашнем проиграл финскому «Йокериту» со счетом 2:3.

В матче против финской команды «юлаевцы» играли с еще одним отсутствующим ключевым нападающим. В списке травмированных хоккеистов, помимо Теему Хартикайнена, появился Петр Хохряков.

Николай Цулыгин, как и в прошлом матче против «Магнитки», дал поиграть юному нападающему Родиону Амирову. Также место в основном составе еще один нападающий «Толпара» Данил Алалыкин.

Гости открыли счет уже на 14 минуте встречи. Шайбой отметился Брайан О’Нилл. Отыгрался «Салават» спустя еще 14 минут – гол неожиданно забросил габаритный защитник Алексей Семенов, получивший передачу от Амирова. После этого ворота Юхи Метсолы поразили два его соотечественника – Хенрик Хаапала и Марко Анттила. «Юлаевцы» смогли ответить лишь одной шайбой Станислава Гареева.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал неприятные для всех болельщиков уфимского клуба новости – Хартикайнен и Хохряков не выйдут на лед до Нового года.

Сегодня уфимская команда на домашнем льду сыграет матч-реванш с челябинским «Трактором». Начало встречи в 19.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеканал БСТ запускает проект «Уфа. Живое»
340 пассажиров более 30 часов не могут вылететь из Китая в Уфу
В уфимском жд-депо загорелся тепловоз: пострадали двое мужчин
«Я больше не могу терпеть»: онкобольной мужчина угрожал покончить с собой у здания Минздрава Башкирии
Не справляетесь – освободите место: мэр Уфы раскритиковал глав районов за провал с уборкой снега
45-летний мужчина из Уфы погубил собственного сына
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии 15-летняя девушка забеременела после изнасилования
В УГНТУ прошел Всероссийский кейс-турнир
Главный уфимский пожарный ушел в отставку
Молодого уфимца до смерти избили прямо у торгового центра
В Башкирии в ДТП с лошадью пострадали четыре человека
«Ребенок несколько часов ревел»: в Башкирии посреди учебного года закрыли школу, не оповестив родителей
3000 человек открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ в рамках программы «Жилищные строительные сбережения»
В Башкирии троих школьников застукали за опасными играми
В Башкирии за год снизилось количество смертельных аварий на дорогах
В Уфе задержали главаря секты, адепта которой подозревают в убийстве девятилетнего сына
В Уфе посреди ночи рухнул жилой дом
После ДТП в Башкирии у погибшей многодетной матери и пенсионерки украли деньги и золотые серьги
Между Уфой и Казанью возобновят прямое жд-сообщение
В Башкирии в аварии на трассе пострадали пять человек, включая пятимесячного малыша
«Иначе так и будем терять людей»: Радий Хабиров поручил проверить работу нелегальных такси в Башкирии
В Уфе мужчина разбился, упав с высоты 13 этажа
На автовокзале в Салавате загорелся новый автобус «Башавтотранса» с людьми в салоне
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Жительница Башкирии 12 часов переводила жулику 2,5 миллиона рублей